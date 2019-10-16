Отец Алеши Шимко, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году, заявил, что алкоголь в крови детей — это попытка виновных уйти от ответственности. Так Роман Шимко прокомментировал «360» смерть шестилетнего ребенка под колесами машины майора полиции в Кировской области. У мальчика тоже нашли промилле в крови.

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«Вероятно, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы 2,7 (промилле — прим. ред.) написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5. Чтобы эксперты не подтянули, пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения — сотрудник [полиции] уже уходит от ответственности. Поумнели эксперты на примере моем», — рассказал Шимко.

Он добавил, что если подобная ситуация случается с простым человеком, он «попадает под жернова системы». Шимко сказал, что у него были знакомые врачи в Германии, которые помогли ему доказать правду, а у большинства людей связей с такими специалистами нет.

Алешу Шимко насмерть сбила в 2017 году Ольга Алисова во дворе дома в Балашихе. Тогда специалисты обнаружили в крови ребенка алкоголь, но впоследствии выяснилось, что в кровь мальчика попала спиртообразующая микрофлора.

Адвокат Виктория Данильченко, которая занималась делом Алеши Шимко, выразила надежду, что случае с погибшим под Кировом «пьяным ребенком» правосудие восторжествует.

«Конечно, в тюрьме сидеть не хочется, но обвинять погибшего ребенка в употреблении алкоголя и превышении скорости на маленьком велосипеде — за гранью добра и зла», — сказала Данильченко во время беседы с «360».

13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области майор полиции сбил мальчика на велосипеде. Ребенок погиб. По результатам экспертизы, в крови ребенка нашли 0,51 промилле этанола.