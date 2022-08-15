Отец 14-летнего погибшего игрока СКА призвал его одноклубников к смелой и честной игре

Одна из тренировок подросткового хоккейного клуба СКА закончилась гибелью игрока. От удара шайбой в грудь скончался 14-летний подающий надежды спортсмен. Накануне состоялось прощание с погибшим, на которое пришли его родные, около 200 одноклубников и руководство клуба. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Удар шайбой оказался настолько сильным, что сердце мальчика остановилось прямо во время тренировки. Врачи смогли запустить орган, однако спустя время молодой человек все равно скончался в медицинском учреждении.

Это событие потрясло как близких погибшего, так и членов его команды. В связи со случившемся тренировки в клубе временно приостановили. Несмотря на горечь утраты, отец спортсмена Игорь Малков нашел в себе силы обратиться к одноклубникам сына.

«Я вас прошу, когда вы выходите на лед, старайтесь играть честно, открыто. Прикладывайте все усилия. Сильно бросайте шайбу, быстрее всех двигайтесь. И уважайте партнера, такого же мальчишку. Никогда не бейте исподтишка никого, не пытайтесь травмировать кого-то. Играйте в честный, справедливый хоккей. Играйте смело, все у вас будет хорошо», — призвал отец.