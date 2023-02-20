Происшествия 20 февраля 2023, 14:48 Отелло из Тюмени убил сожителя бывшей жены и ее мать

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В Тюмени мужчину подозревают в двойном убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщил Life.

Ревнивец пришел домой к бывшей жене в один из домов на Тульской улице. Там и случился конфликт. В результате он убил бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги, а также сильно ранил ее саму. Женщине удалось вырваться и попросить помощи у соседей.

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Как отметил Ura.ru, в квартире на момент нападения были также пять детей пострадавшей женщины. В настоящее время она находится в больнице.

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