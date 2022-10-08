Отели Крыма подтвердили, что туристы могут задержаться на сутки без оплаты | 360°

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08 октября 2022, 21:08

Отели Крыма подтвердили, что туристы могут задержаться на сутки без оплаты

Глава Крыма Аксенов: отели готовы продлить пребывание туристов на сутки без оплаты

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Крымские отели подтвердили, что предоставят туристам возможность задержаться еще на сутки без дополнительной платы. Об этом журналистам сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова передало агентство «Прайм».

«Те меры, которые мы принимали в той части, что отели дали на сутки задержаться без оплаты. Все подтверждают, так и будет», — сообщил Аксенов.

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Ранее Аксенов заявил, что все средства будут компенсированы за счет бюджета республики. Глава региона обратился с просьбой к руководителям отелей и санаториев.

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Пассажиров четырех поездов, следовавших в Крым, перенаправили в Анапу. Их разместили в гостиницах и обеспечили водой и дополнительным питанием. Об этом сообщили представители РЖД. Перевозчик создал оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелось семь железнодорожных цистерн. Повреждено два пролета автомобильного моста, погибли минимум три человека.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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