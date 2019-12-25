Отель в Будапеште опроверг сообщения о смерти Валиевой в его стенах

Отель Otto Studios в Будапеште опроверг информацию посольства России в Венгрии о гибели российской пианистки Элины Валиевой в его помещении.

«Это случилось не в наших апартаментах. Возможно, это произошло в том же здании, в нем много апартаментов. У нас нет другой информации по этой ситуации», — приводит РИА «Новости» слова представителя венгерской гостиницы.

Валиева погибла от утечки газа 22 декабря во время турпоездки в Будапешт вместе со своим парнем. Пара сняла номер. По сообщению российского посольства, это был отель хостельного типа Otto studios, который находится в старинном здании. Бытовая авария произошла, когда пара легла спать.

Тело погибшей 27-летней пианистки до сих не привезли в Россию, так как сейчас местные правоохранительные органы проводят все необходимые следственные мероприятия. Погибшая россиянка Валиева окончила уфимский музыкальный колледж, была стипендиатом Министерства культуры РФ, международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда РФ «Одаренные дети», а также лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов.