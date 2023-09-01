01 сентября 2023, 16:33
Отель с постояльцами загорелся в центре Стамбула
Sabah: отель с 40 постояльцами загорелся в центре Стамбула
Крупный пожар вспыхнул в одном из отелей в квартале Бинбирдирек центрального района Стамбула. О ЧП сообщила турецкая газета Sabah.
Возгорание в отеле произошло рано утром 1 сентября около 05:00 (время совпадает с московским). В здании вспыхнула проводка, вслед за этим последовало сильное задымление.
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Дым затянул помещения, и постояльцы не смогли самостоятельно эвакуироваться. Прибывшие на место спасатели помогали людям выбираться через балконы и окна.
По информации Sabah, в общей сложности из отеля вывели 40 постояльцев. Некоторые находились в шоковом состоянии. Кто-то даже предпринимал попытки вытащить из огня свои чемоданы.
Пламя смогли достаточно оперативно ликвидировать. Обстоятельства произошедшего начали устанавливать правоохранители.
В конце августа газета Yeni Şafak сообщала о ЧП в отеле в провинции Бодрум. Там произошла перестрелка. В результате погиб один человек.
Турция
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