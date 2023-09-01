Происшествия 01 сентября 2023, 16:33 Отель с постояльцами загорелся в центре Стамбула Sabah: отель с 40 постояльцами загорелся в центре Стамбула РИА «Новости»

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Крупный пожар вспыхнул в одном из отелей в квартале Бинбирдирек центрального района Стамбула. О ЧП сообщила турецкая газета Sabah.

Возгорание в отеле произошло рано утром 1 сентября около 05:00 (время совпадает с московским). В здании вспыхнула проводка, вслед за этим последовало сильное задымление.

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Дым затянул помещения, и постояльцы не смогли самостоятельно эвакуироваться. Прибывшие на место спасатели помогали людям выбираться через балконы и окна.

По информации Sabah, в общей сложности из отеля вывели 40 постояльцев. Некоторые находились в шоковом состоянии. Кто-то даже предпринимал попытки вытащить из огня свои чемоданы.

Пламя смогли достаточно оперативно ликвидировать. Обстоятельства произошедшего начали устанавливать правоохранители.

В конце августа газета Yeni Şafak сообщала о ЧП в отеле в провинции Бодрум. Там произошла перестрелка. В результате погиб один человек.