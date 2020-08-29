Отель с посетителями обрушился в Китае. Число жертв возросло до 13

В провинции Шаньси на севере КНР обрушился двухэтажный отель «Цзюйсянь». По предварительным данным, погибли 13 человек.

Обрушение гостиницы произошло в субботу утром. По данным Центрального телевидения Китая, спасателям удалось вытащить из-под завалов 43 человека, из них 13 погибших и четыре — с серьезными травмами. Ранее телеканал сообщал о пяти погибших. Отмечается, что спасательные работы еще не закончены. В операции задействованы 710 человек.

По предварительной версии, обрушение произошло в банкетном зале. Точная причина еще устанавливается.

Несколько дней назад в штате Махараштра в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. Под завалами оказались 60 человек, один человек погиб. Причиной обрушения могли стать обильные дожди.

В январе прошлого года в Перу обрушился отель. ЧП произошло во время празднования свадьбы. В результате инцидента погибли 15 человек, 32 получили ранения. По одной из версий, разрушение стен спровоцировали частые осадки в регионе, сообщает «Царьград».