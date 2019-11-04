В Ивановской области сгорел отель на воде «Мирная пристань». Пожар удалось потушить только за шесть часов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар произошел на дебаркадере на Волжском бульваре в Кинешме. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 19:39 3 ноября.

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Очаг возгорания локализовали в 23:20, а в 01:20 4 ноября огонь полностью ликвидировали.

Во время пожара, уточнили в пресс-службе МЧС, сгорели 450 квадратных метров отеля. Никто не пострадал. Горящий дебаркадер самостоятельно покинули четыре человека.

В тушении принимали участие 13 единиц техники и 42 человека.

По информации сайта Кинешемец.ru, в здании находились гостиничные номера и баня.