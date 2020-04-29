Отель на час загорелся в Москве

На юге Москвы загорелся почасовой отель «Подушкин». Площадь пожара составила два квадратных метра. Об этом сообщил «360» источник.

Отмечается, что пострадавших нет. Трое посетителей, охранник и сотрудница заведения эвакуировались самостоятельно. В столичном МЧС «360» подтвердили произошедшее.

«Было возгорание в подсобном помещении. Пожар ликвидирован в 22:05. Площадь возгорания составила два квадратных метра», — сообщили в ведомстве.

Ранее в пожаре частного дома в Выборге погибли восемь человек. На место выехали 12 пожарных и три единицы техники. Потушить возгорание на площади 120 квадратных метров удалось спустя полтора часа. За это время сооружение выгорело полностью.