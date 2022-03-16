Отечественная легковушка и полицейский автомобиль столкнулись в Пензе

ДТП произошло в Пензе 16 марта. Там столкнулись ВАЗ-2107 и машина патрульно-постовой службы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Авария произошла на улице Пушкина. Судя по фото с места происшествия, у легковушки поврежден багажник. Автомобиль остановился на обочине, неподалеку от пешеходного перехода. Полицейская машина остановилась посередине дороги. У нее сломался передний бампер, а также открылся багажник. Информации о пострадавших не поступало.