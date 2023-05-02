02 мая 2023, 18:50
Отечественная легковушка врезалась в шину трактора в Самарской области
ДТП произошло в селе Новомихайловка Безенчукского района Самарской области. Отечественная легковушка врезалась в шину от трактора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.
Авария случилась 1 мая. За рулем ВАЗ-21144 находился 24-летний водитель. Машина направлялась по улице Фасадной. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в тракторную шину.
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Травмы получила 23-летняя пассажирка машины. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
ДТП
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