Происшествия 02 мая 2023, 18:50 Отечественная легковушка врезалась в шину трактора в Самарской области

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ДТП произошло в селе Новомихайловка Безенчукского района Самарской области. Отечественная легковушка врезалась в шину от трактора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Авария случилась 1 мая. За рулем ВАЗ-21144 находился 24-летний водитель. Машина направлялась по улице Фасадной. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в тракторную шину.

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Травмы получила 23-летняя пассажирка машины. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.