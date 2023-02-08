Происшествия 08 февраля 2023, 16:23 Отечественная легковушка влетела под КамАЗ в Татарстане

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Серьезное ДТП произошло на трассе М-7 в Татарстане. Там отечественная легковушка влетела под грузовик. Об этом сообщил Inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region 116.

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В пресс-службе Госавтоинспекции по Татарстану подчеркнули, что авария случилась на 806 километре автодороги в Высокогорском районе. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и въехал в КамАЗ. В результате мужчина, который управлял отечественной легковушкой, погиб.