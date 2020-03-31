Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой в Твери

По словам очевидцев, в результате ДТП один из автомобилей оказался в канаве. Его пришлось доставать с помощью специальной техники.

По данным информагентства, виновник аварии — водитель отечественного авто не убедился в безопасности маневра при развороте и допустил столкновение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.