Происшествия 12 мая 2023, 19:48 Отечественная легковушка столкнулась с иномаркой в Челябинской области

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Авария произошла в Саткинском районе Челябинской области. Там столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

ДТП произошло 12 мая на 1711-м километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель 1956 года рождения за рулем Lada Largus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hino.

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В результате водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия от полученных травм.