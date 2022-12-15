Происшествия 15 декабря 2022, 15:29 Отечественная легковушка столкнулась с грузовиком на встречке в Оренбургской области

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Серьезное ДТП произошло в Шарлыкском районе Оренбургской области. Там столкнулись отечественная легковушка и грузовик. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария случилась на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак — гр. с Р. Казахстан». Автомобиль LADA Largus под управлением 47-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros. В результате пассажирка легковушки получила серьезные травмы.

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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