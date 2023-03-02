Происшествия 02 марта 2023, 15:01 Отечественная легковушка столкнулась с фурами в Краснодаре. Есть пострадавшие

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Серьезное ДТП произошло в Краснодаре на выезде из города. LADA Priora столкнулась с двумя фурами. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария случилась на Ростовском шоссе 1 марта. Молодой человек за рулем легковушки врезался в «Тонар». От удара LADA вылетела на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом. В результате водитель отечественной машины и его пассажир получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.