Происшествия 20 июля 2023, 16:17 Отечественная легковушка слетела в кювет и врезалась в дерево в Пензенской области

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ДТП произошло на дороге Кузнецк — Неверкино в Пензенской области. Там отечественная легковушка вылетела в кювет. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и вылетел в кювет. Там автомобиль врезался в дерево. В результате травмы получили водитель, 22-летний и 26-летний пассажиры. Одного из них доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.