Происшествия 29 апреля 2023, 00:26 Отечественная легковушка сбила восьмилетнего мальчика в Сызрани

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ДТП произошло в Сызрани на улице Соловьева, неподалеку от дома № 15. Там отечественная легковушка сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Ребенок выбежал на дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент его сбила Lada Granta под управлением 41-летнего водителя.

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Мальчика доставили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.