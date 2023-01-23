Происшествия 23 января 2023, 19:23 Отечественная легковушка сбила восьмилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

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Серьезное ДТП произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле. Там восьмилетний мальчик попал под колеса Lada неподалеку от пешеходного перехода. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД в городе.

Ситуация произошла 20 января около пяти вечера по местному времени. Мальчик попытался перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент ребенка сбил LADA XRAY, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

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Мальчика доставили в Детскую горбольницу, а после отпустили домой. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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