Происшествия 07 августа 2023, 12:21 Отечественная легковушка перевернулась на трассе в ЯНАО

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Отечественный легковой автомобиль перевернулся на 686 километре автодороги Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УГИБДД.

По предварительным данным, мужчина за рулем «ВАЗ-2107» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с трассы и вылетела в кювет.

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Отмечается, что от полученных травм водитель скончался на месте аварии.