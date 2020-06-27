Отдыхающих на надувном матрасе унесло в море в Анапе

«В районе села Сукко в акваторию Черного моря унесло надувное плавсредство с людьми. Для поиска плавсредства организованы поисково-спасательные работы», — сообщил сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работают 14 человек и шесть единиц техники. Ищут людей и с воздуха — в операции задействовали вертолет Ми-8. На помощь к уже работающим спасателям направили оперативную группу Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуацию взял под контроль региональный главк МЧС.

Информации о том кого и при каких обстоятельствах унесло в открытое море пока нет.

В пятницу, 27 июня, в Сочи ветер унес в открытое море воздушный шар. В гондоле были пилот и отдыхающие парень с девушкой. Пилот успел высадить пару в проходящий рядом катер, а ам упал в воду в трех километрах от берега. Мужчину удалось спасти.