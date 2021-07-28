Отдыхающие в Калининградской области устроили стрельбу

Между отдыхающими в палатках на Балтийской косе под Калининградом произошел конфликт. Одному из мужчин угрожали ножом, а закончилось все стрельбой. Об этом со ссылкой на полицию сообщило РИА «Новости».

На побережье встретились две компании — семейная пара и двое приятелей. Они познакомились и решили отдыхать вместе. Однако во время застолья между ними произошел конфликт. Тогда один из мужчин схватился за нож, а другой достал травматический пистолет и выстрелил в него.

В главке МВД по Калининградской области рассказали, что им поступили заявления от обеих сторон. Мужчина, применивший травмат, написал, что ему угрожали, поэтому он выстрелил. А другой указал, что его ранили. Всех их доставили в отдел и опросили. Изъяли и нож, и пистолет, который был зарегистрирован на владельца.

Врачи осмотрели раненого. Травма оказалась несерьезной, его отпустили.

Полиция продолжает проверку. Устанавливаются обстоятельства.

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