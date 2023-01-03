Эксклюзив 03 января 2023, 15:27 Отдыхающие устроили драку на курорте в Красной Поляне из-за огромных очередей на подъемник Сотни отдыхающих застряли в очереди на подъемник в Красной Поляне, начались драки

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На курорте «Горки Город» в Красной Поляне в Сочи произошел коллапс из-за подъемников. На трассе «Черная пирамида» для катающихся работали только два устройства, в результате образовалась огромная очередь. Между отдыхающими началась драка, сообщил источник «360».

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По имеющимся данным, сотням людей приходилось стоять в очереди по 40-50 минут. У некоторых начали сдавать нервы. В итоге между несколькими катающимися возникла перепалка, которая переросла в рукопашную.

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Руководство курорта пока не прокомментировало сложившуюся ситуацию. Есть ли в результате потасовки пострадавшие, тоже неизвестно.

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