Отдыхающие на пляже в Нижнем Новгороде достали из воды труп и продолжили купаться

На пляже в Нижнем Новгороде утонул 20-летний молодой человек. Отдыхающие оттащили труп в сторону и продолжили купаться.

Сообщается, что утонувший отдыхал на пляже с компанией. После того, как молодой человек утонул, остальные отдыхающие выловили тело, оттащили его в сторону, надели на голову пакет и продолжили купаться.

При этом на пляже было много людей — в том числе, дети.

Полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека, добавила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.