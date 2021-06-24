24 июня 2021, 18:16
Отдыхающие на пляже в Нижнем Новгороде достали из воды труп и продолжили купаться
На пляже в Нижнем Новгороде утонул 20-летний молодой человек. Отдыхающие оттащили труп в сторону и продолжили купаться.
Сообщается, что утонувший отдыхал на пляже с компанией. После того, как молодой человек утонул, остальные отдыхающие выловили тело, оттащили его в сторону, надели на голову пакет и продолжили купаться.
При этом на пляже было много людей — в том числе, дети.
Полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека, добавила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.