Отдел полиции закидали камнями в Забайкалье

В Забайкальском крае группа молодых людей закидала камнями полицейское отделение. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, 10 июня в одном из магазинов Чернышевска компания молодых людей нарушала общественный порядок и распивала спиртные напитки. Замечания работников магазина не возымели никакого эффекта. Прибывшим на место росгвардейцам и полицейским также не удалось утихомирить дебоширов. В итоге двух самых активных нарушителей доставили в отдел полиции.

«Другие участники конфликта оказывали неповиновение сотрудникам полиции и оскорбляли их. Затем несколько молодых людей — около 20 человек — пришли к отделу полиции и бросили несколько камней в здание, повредив одно окно», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.