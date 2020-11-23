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    23 ноября 2020, 11:01

    Отдел полиции загорелся на северо-западе Москвы

    Александра Ломейко, Алла Морген, Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    В здании полиции на улице Маршала Конева произошел пожар. Сейчас возгорание ликвидировано, но из-за происшествия проводилась эвакуация.
    Отдел полиции загорелся на северо-западе Москвы

    «Происходило возгорание на втором этаже административного здания <…> на площади два квадратных метра», — уточнили в ГУ МЧС по столице. В ведомстве добавили, что загорелись личные вещи.

    Находившиеся в здании покинули его самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

    «В 10:43 [возгорание] было ликвидировано», — подчеркнули спасатели.

    По словам источника «360», задымление в здании было плотным, а огонь распространился на площади 10 «квадратов».

    По этому адресу располагается следственное управление УВД СЗАО Москвы ГУ МВД.

    Накануне сотрудники МЧС тушили пожар в складском помещении в промзоне на юге столицы. Возгоранию присвоили ранг 2-БИС.