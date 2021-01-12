Отчиму и его пасынку грозит пожизненный срок за убийство двух женщин в Ставропольском крае

В Ставропольском крае перед судом предстанут двое мужчин, которые обвиняются в убийстве двух женщин. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, убийство произошло в марте прошлого года в станице Ессентукская. Отчим и его пасынок пригласили в гости двух женщин. В какой-то момент возникла пьяная ссора, в ходе которой старший мужчина, схватив нож, воткнул его в горло гостьи. После чего мужчины убили и ее подругу, ставшую свидетельницей преступления.

Затем подозреваемые забрали банковские карты и смартфоны убитых женщин и отправились в Ростовскую область. Там их задержали и арестовали.

Теперь родственной паре может грозить пожизненное заключение.