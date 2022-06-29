Отчима в Солнечногорске обвинили в издевательстве над двумя детьми на протяжении 3 лет

Правоохранители расследуют дело об издевательствах над двумя детьми в Солнечногорске. Отчим на протяжении почти трех лет причинял им физические и психологические страдания, сообщили в главке СК России по Московской области.

По версии следствия, с конца 2019 года по июнь 2022 года мужчина истязал детей сожительницы. Потерпевшим сейчас 12 и 14 лет. Он причинял им «телесные повреждения, физические и психологические страдания».

Согласно предварительным данным, посреди ночи дети сбежали из дома к тете. Там они рассказали, что сожитель их матери нередко ставил в угол на всю ночь, поливал кипятком из чайника и не давал есть. При этом мать детей в сложившуюся ситуацию не вмешивалась. В конечном итоге тетя отправила детей в больницу, откуда уже поступил сигнал в полицию.

Следственный отдел по Солнечногорску возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ. Следователи допросили подозреваемого и потерпевших, назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрические, и в ближайшее время будут просить суд избрать мужчине меру пресечения.

Тем временем Солнечногорская городская прокуратура начала проверку в отношении матери детей на предмет исполнения родительских обязанностей.