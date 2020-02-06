Отчима осудили за избиения 9-летнего пасынка

Из-за личной неприязни мужчина часто избивал пасынка, а также издевался над ним, разрушая психику. Все началось в октябре 2018 года.

В июле прошлого года мальчик не выдержал и сбежал из дома. Сотрудники полиции, нашедшие ребенка, обнаружили на его теле следы от многочисленных побоев.

Маму мальчика ограничили в родительских правах. Она видела все избиения, но ничего не делала.

Мужчина, избивавший ребенка, свою вину не признает. Суд вынес приговор на основании доказательств. Подсудимый три года и восемь месяцев проведет в тюрьме.