06 февраля 2020, 13:10
Отчима осудили за избиения 9-летнего пасынка
В Игринском районе Удмуртии осудили 30-летнего мужчину. На протяжении более 1,5 года он избивал своего пасынка. Об этом написал сайт IZHLIFE.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления.
Из-за личной неприязни мужчина часто избивал пасынка, а также издевался над ним, разрушая психику. Все началось в октябре 2018 года.
В июле прошлого года мальчик не выдержал и сбежал из дома. Сотрудники полиции, нашедшие ребенка, обнаружили на его теле следы от многочисленных побоев.
Маму мальчика ограничили в родительских правах. Она видела все избиения, но ничего не делала.
Мужчина, избивавший ребенка, свою вину не признает. Суд вынес приговор на основании доказательств. Подсудимый три года и восемь месяцев проведет в тюрьме.