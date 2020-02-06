    06 февраля 2020, 13:10

    Отчима осудили за избиения 9-летнего пасынка

    Анастасия Кременчугская

    В Игринском районе Удмуртии осудили 30-летнего мужчину. На протяжении более 1,5 года он избивал своего пасынка. Об этом написал сайт IZHLIFE.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления.

    Из-за личной неприязни мужчина часто избивал пасынка, а также издевался над ним, разрушая психику. Все началось в октябре 2018 года.

    В июле прошлого года мальчик не выдержал и сбежал из дома. Сотрудники полиции, нашедшие ребенка, обнаружили на его теле следы от многочисленных побоев.

    Маму мальчика ограничили в родительских правах. Она видела все избиения, но ничего не делала.

    Мужчина, избивавший ребенка, свою вину не признает. Суд вынес приговор на основании доказательств. Подсудимый три года и восемь месяцев проведет в тюрьме.