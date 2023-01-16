16 января 2023, 12:41
Отчим в Санкт-Петербурге избил металлической палкой несовершеннолетнюю падчерицу
Источник «360»: житель Санкт-Петербурга избил падчерицу металлической палкой
Житель Санкт-Петербурга избил металлической палкой свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Девушка 2006 года рождения получила ушибы предплечья в нижней трети левой голени, ушиб мягких тканей головы. После медицинского осмотра ее отпустили домой.
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Правоохранители выявили в ходе проверки, что конфликт в семье произошел 15 января. Мужчина пришел в дом в состоянии алкогольного опьянения, между ним и падчерицей произошел словесный конфликт. После этого он взял металлическую штангу из гардеробной и несколько раз ударил девушку.
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Мать подростка объяснила полицейским, что ранее ее сожитель не проявлял агрессивного поведения. Отношения в семье стали напряженными из-за переходного возраста дочери.
В школе, где обучается девочка, ее охарактеризовали как учащуюся со сложным вспыльчивым характером, из-за которого к ней возникли вопросы по части дисциплины. В 2022 году ее оставили на повторное обучение.
Санкт-Петербург
Дети
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