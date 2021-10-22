Отчим троих детей в Кисловодске заставлял их часами кланяться иконам и бил трубой от пылесоса

Стало известно о пугающей истории, которая долгое время продолжалась в одной из обычных семей Кисловодска. Выяснилось, что отчим троих детей избивал их, заставлял часами молиться и запрещал надевать нижнее белье без его личного разрешения. Но биологическому отцу мальчишек несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела: причиной называли отсутствие экспертизы.

О скандальной истории сообщила «Комсомольская правда». Матери детей часто приходилось уезжать в командировки в Москву, и на это время трое ее детей находились с отчимом, 60-летним массажистом из Кисловодска. Пока супруги не было дома, он вводил для мальчиков крайне жесткий распорядок. Заставлял их вставать в 05:30 утра для утренней молитвы, обязывал делать сотни и тысячи поклонов перед иконами. К себе отчим тоже требовал особого отношения. Перед любыми словами ему дети должны были сказать: «Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?».

Если же мальчики позволяли себе в чем-то провиниться, им приходилось обедать и ужинать с тарелок на полу. Отчим часто бил детей, не только кулаками, но и подручными предметами: например, трубой от пылесоса. Но больше всего их биологического отца обеспокоил еще один момент.

«Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить», — признался отец.

В результате двоих детей одному отцу удалось отсудить, теперь они живут с ним в Москве. Однако в возбуждении уголовного дела до сих пор отказывают. Хотя экспертизу, на которую нужно сослаться правоохранителям, провели еще 20 апреля.