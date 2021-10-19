Отчим рассказал о страшных ранах на теле убитой в Вологде 9-летней Сони

Трагедия с убийством 9-летней школьницы в Вологде продолжает обрастать новыми ужасающими подробностями. Выяснилось, что над девочкой издевались перед ее смертью, наносили ей тяжелые увечья. Раны настолько обезобразили лицо Сони, что пока ее тело не показывают родственникам.

Друзья семьи Сони обнародовали сообщения ее отчима, в которых он рассказал о своем визите в морг. Они переслали переписку журналистам «Комсомольской правды». Мужчина написал, что ребенка избивали и резали, и теперь патологоанатомам нужно восстановить ее лицо и тело.

Подозреваемую в преступлении сняли с поезда в Карелии, сейчас она находится в одном из медицинских учреждений Беломорска. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, под статью УК попала и мать погибшей девочки. Как сообщили в СКР, ее подозревают в том, что она не уделяла ребенку должного внимания и оставила ее без помощи.

Стала известна дата похорон 9-летней Сони. Церемония прощания состоится 21 октября в Кафедральном соборе Вологды. Ребенка похоронят на Козицинском кладбище.