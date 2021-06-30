Отчим Кокорина-младшего рассказал, как произошел конфликт с полицейскими

Кирилл Кокорин, младший брат известного футболиста, был задержан вместе с другом Кареном Григоряном после того, как у них возник конфликт с полицейскими по пути в гостиницу. Об этом «360» рассказал отчим Кокорина-младшего Кирилл Логинов.

Отчим Кокорина заявил, что все, что рассказывала о произошедшем мать молодого человека, соответствует действительности. Сам Логинов там не присутствовал, но насколько ему известно, правоохранители пытались задержать Григоряна. А когда Кокорин начал снимать это на телефон, полицейские отняли у него гаджет.

«Когда сами себя поставили в такое положение, вынуждены были что-то придумывать. Про какое-то хулиганство, потом про неповиновение, потом еще что-то, дабы придать этой ситуации какой-то законный вид», — объяснил Логинов.

Отчим Кирилла выразил возмущение тем, что пишут по поводу задержания в разных СМИ. По его словам, ребята не собирались идти в ресторан, на самом деле они хотели попасть в гостиницу. Григорян спросил у полицейских, где можно припарковаться и не эвакуируют ли после этого их авто, но ему не смогли дать четкого ответа. А затем один из командиров сказал, чтобы Григоряна задержали.

Логинов также сказал, что за рулем машины был еще один человек. Он не стал уточнять, кто именно.

Адвокат Кокорина-младшего ранее сообщила «360», что ее подзащитного оштрафовали на четыре тысяч рублей. Кирилла и его друга уже отпустили из отдела полиции.