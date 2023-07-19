Происшествия 19 июля 2023, 13:28 Отчаявшаяся москвичка «отомстила» турникету в метро за ссору с парнем Прокуратура Москвы: женщину задержали за умышленную поломку створки турникета в метро

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В вестибюле станции «Проспект Мира» Московского метрополитена 31-летняя женщина с ноги разбила створку турникета. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, женщина поссорилась со своим молодым человеком и хотела побыстрей выйти на улицу из метро. Она выместила свою злость на турникете.

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«Действия фигурантки квалифицированы по ст. 214 УК РФ „Вандализм“). Ее привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Представители ведомства напомнили пассажирам, что ни один случай умышленного уничтожения или порчи имущества не останется безнаказанным.

Ранее мужчина разбил турникет на станции метро «Чертановская» в Москве.