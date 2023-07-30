Происшествия 30 июля 2023, 08:39 Отчаянная попытка вывести Путина. В Киеве осудили Зеленского из-за атаки на Москву Украинский режиссер Лопатенок обвинил киевский режим в атаке беспилотников на Москву President.gov.ua / CC BY 4.0 / Википедия

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Киевский режим не сможет вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками. Такое сделал украинский режиссер Игорь Лопатенок, отреагировав, на запуск беспилотников по Москве написало РИА «Новости».

«Беспилотник врезался в коммерческое здание в „Москва-Сити“ в Москве. Два месяца безуспешных контратак, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина», — отметил Лопатенок.

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Но режиссер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский — актер, а Путин — государственный деятель. В этом их огромная разница. И все жалкие попытки украинского лидера пошатнуть непоколебимость главы России — кончаются неудачами.

Взрыв произошел в 50-этажном здании «Москва-Сити» в центре столицы под утро 30 июля. Также поступила информация об отражении атаки беспилотников на Москву системами ПВО в Подмосковье. Собянин подтвердил новости о попытке удара украинскими беспилотниками по Москве.

Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет. Полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запретили. Однако через время воздушная гавань столицы продолжила работу — осуществляются вылеты и прилеты самолетов.

Минобороны РФ прокомментировало атаки беспилотниками. Один беспилотник киевского режима уничтожили в воздухе средствами ПВО над Одинцовским районом Подмосковья. Еще два подавили средствами радиоэлектронной борьбы, потеряв управление они врезались в нежилые здания «Москва-Сити». Ранее появились кадры последствий взрыва в здании «IQ-квартала» столицы.

Однако на этом киевский режим не остановился. ВСУ ночью безуспешно попытались атаковать Крым 25 беспилотниками. Российские войска уничтожили и подавили дроны. До этого украинские боевики попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом.