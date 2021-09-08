«От соседних квартир ничего не осталось». Муж пострадавшей при взрыве в Ногинске рассказал о происшествии

Муж пострадавшей при взрыве в Ногинске рассказал «360», что в его квартире не стало комнаты буквально за одну секунду. Его супруга в этот момент находилась в коридоре.

«Взрыв произошел около 07:00. Рухнул пол в коридоре, жена туда провалилась. А от соседних квартир вообще ничего не осталось. У нас остались кухня, зал и комната», — рассказал он «360».

Третья комната в квартире была разрушена полностью. В момент взрыва в ней находились двое детей. Они оказались сверху завалов. Пострадал один ребенок, девочка.

«Одна комната обрушилась, в ней были дети. Они оказались сверху завалов. Спасатели подъехали, лестницы подставили и сняли их», — сообщил мужчина.

Взрыв газа произошел в одном из домов Ногинска утром 8 сентября. По предварительным данным, пострадали восемь человек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева пострадавшее здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются. При взрыве также выбило окна в соседнем доме.