Россиянка спасла пьяного соседа от полета из окна

Поход в магазин для жительницы Тюмени Елены обернулся спасением нетрезвого соседа. Женщина увидела молодого человека в подъезде. Он сидел на карнизе открытого окна. Елена не выдержала и начала успокаивать соседа. В беседе с «360» она призналась, что ей было очень страшно, что она не сможет удержать мужчину.

По ее словам, из беседы она поняла, что молодой человек поссорился с девушкой из-за ревности.

«У меня было чувство страха, была паника, я себя успокаивала. Говорила ему, что он молодой, красивый, еще вся жизнь впереди. Он был очень сильно пьян, то есть не понимал вообще, что делает», — рассказал Елена.

Женщина пояснила, что когда наконец уговорила мужчину слезть с карниза, к нему спустилась его девушка, которая тоже оказалась нетрезвой.

«Они начали выяснять отношения. Я так поняла, что он приревновал к какому-то мужчине. Но как девушка сказала, что к ней приходил брат и принес продукты», — поделилась Елена.

Она добавила, что дождалась, пока пара поднимется к себе, а сама вышла на улицу. От пережитого стресса она сначала села на скамейке, а после пошла в магазин. Только по возвращении домой она вызвала к паре полицию, так как переживала, что у них есть дети.