Осы убили электромонтера в Железногорске

В Железногорске осы до смерти закусали электромонтера «Горэлектросети». Несчастный случай произошел еще летом. Результаты расследования представили на сайте Госинспекции труда в Красноярском крае.

Осы напали на монтера, когда он чинил и монтировал кабели. Они жили под металлической крышкой, прикрывающей верх опоры линии освещения. Работника закусали, когда он находился в люльке автовышки и устанавливал крюки на столбе.

Члены бригады, которые стояли внизу, спустили люльку. Когда она оказалась на земле, покусанный осами монтер уже был без сознания. Ему вызвали скорую. Она приехала через 20 минут. Врачи лишь констатировали смерть.

«Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти пострадавшего явилась острая сердечно-дыхательная недостаточность, которая явилась следствием анафилактического шока, вызванного множественными укусами насекомых», — говорится в сообщении инспекции.

Работодателю предписали впредь выдавать работникам средства защиты от насекомых, а также дополнить инструкцию действиями работника на случай нападения жалящих насекомых и порядком оказания первой помощи.

Ранее в Курской области двое рабочих погибли от удара током.