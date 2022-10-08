Освещение на Крымском мосту восстановят в ближайшие часы | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 23:02 Поделиться Telegram

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Viber Освещение на Крымском мосту восстановят в ближайшие часы Вице-премьер Хуснуллин: освещение на Крымском мосту восстановят в ближайшее время РИА «Новости»

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Освещение Крымского моста восстановят в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой», — привела слова политика пресс-служба правительства.

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Обследование повреждений планируется завершить в течение суток, подчеркнул Хуснуллин.

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Как пояснил вице-премьер, для этого в воскресенье с утра начнут работать водолазы. Они тщательно исследуют все опоры. После их отчета будет принято решение, открывать или нет движение по мосту для автобусов и большегрузов.

При этом движение железнодорожного транспорта там уже полностью восстановлено.

Ранее Хуснуллин заявлял, что объемы работ по ремонту Крымского моста после аварии определены. Уже заказали материалы, нашли строителей и проектировщиков.

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