Происшествия 15 декабря 2022, 22:10 Осужденный житель Челябинской области напал на полицейский конвой с заточкой Полиция в Челябинской области задержала мужчину, напавшего на конвой

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Осужденный житель Кыштыма, вооруженный заточкой, напал на сотрудников конвойной службы в здании Карабашского городского суда, сообщил Telegram-канал «МВД медиа». Момент попал на камеры наблюдения.

Инцидент произошел после оглашения решения суда — мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Дождавшись, когда его выпустят из камеры, злоумышленник стал наносить удары заточкой одному из полицейских и попытался напасть на второго. Чтобы остановить преступника, правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

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В результате один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России «Кыштымский» госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Второму назначили амбулаторное лечение. Осужденному также оказали медицинскую помощь, после чего его поместили в СИЗО. Теперь решение суда будет пересмотрено — добавится наказание за побег и посягательство на жизнь правоохранителей.

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Ранее сообщалось, что в Челябинской области 13-летний подросток скончался от неизвестного вещества. Полиция проводит проверку по факту смерти школьника.