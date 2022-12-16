Происшествия 16 декабря 2022, 07:46 Осужденный за убийство челябинец напал на полицейских после оглашения приговора. Видео СК: осужденный челябинец напал на полицейских в зале суда после оглашения приговора

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Житель Челябинской области, осужденный за убийство, после оглашения приговора напал на конвой из двух полицейских и попытался сбежать. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Нападение случилось вчера, 15, декабря. Местному жителю огласили приговор в Карабашском городском суде. После этого, судя по видео, двое полицейских вывели его, но внезапно мужчина повернулся к ним и набросился на правоохранителей с металлическим предметом в руке. По данным областного СУ СК, полицейские получили ранения. После этого мужчине удалось покинуть зал суда, но сотрудники полиции применили табельное оружие и задержали беглеца. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.

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Теперь осужденный попал еще и под уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и побег из-под стражи (313 УК РФ). Челябинец может остаться за решеткой пожизненно.

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