Осужденный убийца сбежал из колонии-поселения под Красноярском

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Пропажу осужденного Юрия Брысева заметили 15 октября во время вечерней проверки, которая проходила в колонии-поселении ЛИУ-37.
По информации ГУФСИН, мужчина родился в 1994 году. Он невысокий (рост — 1,68 метра), худощавого телосложения. Также из примет указан зеленый цвет глаз и короткие, русые волосы. На предплечье левой руки есть крупный шрам длинной более трех сантиметров.
«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН совместно с другими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия. <…> Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить», — сказано на сайте ГУФСИН.
Колония-поселение ЛИУ-37 является лечебно-исправительным учреждением. Там отбывают наказание преступники, которые страдают наркоманией или алкогольной зависимостью.