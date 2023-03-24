Происшествия 24 марта 2023, 11:42 Осужденные за растрату инвестор Калви и его деловой партнер давно уехали из России — СМИ ТАСС: основатель Baring Vostok Калви и его партнер Дельпаль уехали из России РИА «Новости»

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнер Филипп Дельпаль, осужденные за растрату 2,5 миллиарда рублей, давно уехали из России. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определенных действий в начале 2022 года», — подчеркнул он.

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Мосгорсуд сегодня начал подготовительную часть рассмотрения жалоб адвокатов на приговор. На заседании присутствовал только один подсудимый — бывший глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Адвокат Тимофей Гриднев рассказал, что Майкл Калви за границей, но собирается участвовать в слушаниях в случае получения визы — пока с этим «есть сложности».

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Основателя инвестфонда осудили на пять с половиной лет условно летом 2021 года. Филипп Дельпаль получил четыре с половиной года условно, остальным пяти фигурантам дела назначили сроки от трех с половиной до пяти лет, также условные. Испытательный срок составит пять лет.