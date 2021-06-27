Осужденные погибли во время очистки канализации в колонии под Ивановом

Две осужденные женщины погибли, когда чистили канализацию на территории колонии в Ивановской области. Следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 293 УК РФ „Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц“», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, днем 26 июня осужденные и помогавшие им выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом, которое выделилось в канализации. Две женщины умерли на месте. Еще двух человек отвезли в больницу.

Как добавили в СК, это произошло из-за плохого исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-3 УФСИН России по региону. За работами по очистке канализации никто не следил, а женщинам, спустившимся под землю, не выдали средства индивидуальной защиты.

В мае в ЧП в ходе очистки коллектора в Таганроге погибли 10 рабочих.