Осужденного за шпионаж Пола Уилана перевели в колонию Мордовии

Мужчина пояснил, что посольство Великобритании связывалось с представителями Федеральной службы исполнения наказаний. Они подтвердили, что Пол прибыл в Мордовию 1 августа.

«По словам представителя ФСИН, Пол проведет 20 дней на карантине в колонии ИК-18 и потом будет переведен в колонию его постоянного пребывания ИК-17», — процитировала Дэвида газета «Взгляд».

Адвокатам Уилана не удалось узнать в «Лефортово», где находится гражданин США. Уточняется, что администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников осужденного о том, куда он направляется. ФСИН сообщает эту информацию семье осужденного уже после его прибытия.

Напомним, бывший американский морской пехотинец Пол Уилан в 2018 году приехал в столицу России на свадьбу к другу. Здесь он был задержан по подозрению в сборе данных о спецслужбе РФ в пользу США. У него нашли бумаги, содержащие некую гостайну.

Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.