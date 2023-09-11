Происшествия 11 сентября 2023, 19:24 Осужденная россиянка погибла в колонии после недопуска на операцию Заключенная прикамской колонии погибла из-за невозможности сделать операцию РИА «Новости»

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Осужденная за сбыт наркотиков россиянка умерла в прикамском исправительном центре после того, как ее месяц не отпускали на операцию по удалению тромба, появившегося из-за варикоза. Направление на лечение в Пермь выписал врач, но руководство центра отказалось отпустить женщину. Об этом со ссылкой на близких погибших сообщило издание 59.Ru.

Исправительный центр, где умерла заключенная, расположен в городе Кизеле. Туда осужденную перевели за хорошее поведение из колонии в Свердловской области. В новом месте заключения осужденные выполняют принудительные работы.

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Как рассказала одна из знакомых погибшей, первые признаки опасного состояния появились в начале августа. По ее словам, терапевт выписал подруге направление к флебологу, хирургу, а также на полное обследование в клинике Перми.

Женщина договорилась с одним из медицинских учреждений, что ей проведут операцию. Но выданное врачом разрешение отказалась подписать начальница исправительного центра.

«Во второй раз терапевт ей уже сказала, что не видит ничего страшного, и пожаловалась, что из центра ей часто звонит начальница, и она недовольна, что осужденные все время на больничных, пусть полечится здесь», — рассказала собеседница журналистов.

В течение месяца осужденная продолжала ходить на работу, пока в начале сентября не почувствовала себя плохо и попросила дать ей выходной. Но начальница отказала.

К вечеру у женщины поднялась температура, начались приступы, она несколько раз теряла сознание. В итоге сотрудники центра вызвали скорую, заболевшую женщину увезли в больницу, где та скончалась.

«Сказали, что эта пациентка умерла, а причиной, как они подозревают, был тромб. В свою очередь, начальник центра говорит, что причиной смерти стали остановка сердца и ВИЧ. Но она не говорит, почему случилась остановка сердца», — добавила собеседница.

Бывший супруг осужденной женщины заявил, что обратится в прокуратуру и добьется посмертной медицинской экспертизы, чтобы выяснить все обстоятельства ухода из жизни женщины.

В пресс-службе регионального главка ФСИН в комментарию изданию подтвердили, что у осужденной был ряд хронических заболеваний и она неоднократно обращалась к гражданским врачам за помощью. Администрация каждый раз выдавала разрешения на посещения медицинских учреждений. Но по закону, лечение женщина могла проходить только у врачей по месту расположения исправительного центра.