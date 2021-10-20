20 октября 2021, 23:17
Осужден виновный в смерти рабочего на Ямале
Признанный виновным в гибели рабочего руководитель получил условный срок
Суд вынес приговор руководителю, признанному виновным в гибели 25-летнего рабочего в ЯНАО. Он получил год условного срока, сообщило ИА «Север-Пресс».
Следствие установило, что во время демонтажа кабеля со стены буровой установки руководитель нарушил технику безопасности. Зная об опасности, он допустил к работе электромонтера. На молодого человека упала стена, он погиб.
Виновному назначили год условного срока и обязали выплатить компенсацию семье погибшего.