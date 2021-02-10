Острую кишечную инфекцию выявили у 11 воспитанников детского сада в Якутске

Острую кишечную инфекцию неустановленного происхождения выявили у 11 малышей в одном из детских садов в Якутске. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Республике Саха.

По факту экстренных извещений о выявлении кишечной инфекции у детей специалисты начали расследование и проверку детского сада № 18 «Прометейчик».

«Отобраны пробы готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды на микробиологические и вирусологические исследования, проводятся исследования биологического материала сотрудников и заболевших детей», — сообщили на сайте ведомства.

По итогам проверки в детском саду выявили нарушения санитарно-гигиенического режима. Состояние детей удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. За всеми детьми, посещавшими группу, установили медицинское наблюдение. Работу группы приостановили. Ситуация находится на контроле, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее вспышку кишечной инфекции выявили в одном из детских садов Хабаровска. Ее обнаружили у пяти воспитанников детсада и двух сотрудников.