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    10 февраля 2021, 12:24

    Острую кишечную инфекцию выявили у 11 воспитанников детского сада в Якутске

    Александр Блинов

    Острую кишечную инфекцию неустановленного происхождения выявили у 11 малышей в одном из детских садов в Якутске. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Республике Саха.

    По факту экстренных извещений о выявлении кишечной инфекции у детей специалисты начали расследование и проверку детского сада № 18 «Прометейчик».

    «Отобраны пробы готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды на микробиологические и вирусологические исследования, проводятся исследования биологического материала сотрудников и заболевших детей», — сообщили на сайте ведомства.

    По итогам проверки в детском саду выявили нарушения санитарно-гигиенического режима. Состояние детей удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. За всеми детьми, посещавшими группу, установили медицинское наблюдение. Работу группы приостановили. Ситуация находится на контроле, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Ранее вспышку кишечной инфекции выявили в одном из детских садов Хабаровска. Ее обнаружили у пяти воспитанников детсада и двух сотрудников.