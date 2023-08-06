Важное 06 августа 2023, 15:15 Остекление нескольких домов пострадало при падении беспилотника в Подольске Глава Подольска Жариков: остекление нескольких домов пострадало при падении дрона РИА «Новости»

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В поселке Сельхозтехника, где упали обломки уничтоженного беспилотника, завершили поквартирный обход многоквартирных и частных домов, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков. По его данным, специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам.

«Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» — подчеркнул Жариков.

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На месте продолжают работать аварийные бригады и оперативные службы. Глава округа заметил, что держит ситуацию на личном контроле.

«По вопросам оказания помощи вы можете обратиться по телефону 8-4967-50-00-50», — добавил он.

Ранее Жариков сообщил, что средства ПВО сбили дрон на высоте 80 метров. Обломки БПЛА упали в районе Второй Садовой улицы поселка Сельхозтехника. В результате происшествия один пенсионер получил ожог мягких тканей руки. Его жизни ничто не угрожает.

В Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник в 11:27.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — указали в ведомстве.