06 августа 2023, 15:15
Остекление нескольких домов пострадало при падении беспилотника в Подольске
Глава Подольска Жариков: остекление нескольких домов пострадало при падении дрона
В поселке Сельхозтехника, где упали обломки уничтоженного беспилотника, завершили поквартирный обход многоквартирных и частных домов, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков. По его данным, специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам.
«Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!» — подчеркнул Жариков.
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На месте продолжают работать аварийные бригады и оперативные службы. Глава округа заметил, что держит ситуацию на личном контроле.
«По вопросам оказания помощи вы можете обратиться по телефону 8-4967-50-00-50», — добавил он.
Ранее Жариков сообщил, что средства ПВО сбили дрон на высоте 80 метров. Обломки БПЛА упали в районе Второй Садовой улицы поселка Сельхозтехника. В результате происшествия один пенсионер получил ожог мягких тканей руки. Его жизни ничто не угрожает.
В Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник в 11:27.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — указали в ведомстве.
Подольск
Беспилотники
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