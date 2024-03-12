12 марта 2024, 14:13
Остекление детсада и храма в белгородском поселке пострадало из-за атаки ВСУ
Гладков: в поселке Политотдельский пострадало остекление храма и детского сада
Остекление храма и детского сада пострадало в поселке Политотдельский после отражения силами ПВО воздушной атаки ВСУ 12 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, в результате никто не получил травм и ранений. Детей из дежурной группы в детском саду оперативно отправили домой к родителям, уточнил он.
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В поселке Северный, по данным Гладкова, из-за атаки ВСУ пробита крыша в одном частном домовладении. Сейчас на месте работают оперативные службы. Подомовой обход территорий продолжается.
Утром 12 марта Минобороны и ФСБ сообщили о пресечении попытки украинских боевиков прорваться на территорию двух регионов России — Курской и Белгородской областей. Противника отбросили назад, причем он понес серьезные потери. Нарушения государственной границы российские военные не допустили.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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